Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sürpriz tercih! Sosa yerine Miguel Crespo

Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, orta saha ikilisi için karını vermeye hazırlanıyor.

Jose Sosa'nın sakatlığından dolayı kadroda yer alamayacak olması nedeniyle Portekizli teknik adam, bu mevkide sürpriz bir isme görev verebilir.

2 ADAY VAR

Fenerbahçe'de orta saha için şu anda Miha Zajc ve Miguel Crespo deneniyor. Sabah'ın haberine göre Vitor Pereira'nın gözünde yeni transfer Miguel Crespo, formayı sırtına geçirmeye daha yakın gözüküyor.

Miguel Crespo, Portekiz'in Estroil takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.