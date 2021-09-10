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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sürpriz tercih! Sosa yerine Miguel Crespo

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlanırken, teknik direktör Vitor Pereira ilk 11'i yavaş yavaş şekillendiriyor. Jose Sosa'nın Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayacak olmasından dolayı orta sahada Pereira, Zajc ve Crespo isimlerine yoğunlaşırken, sürpriz bir tercihi denemesi bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 11:06 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 11:23
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sürpriz tercih! Sosa yerine Miguel Crespo

Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, orta saha ikilisi için karını vermeye hazırlanıyor.

Jose Sosa'nın sakatlığından dolayı kadroda yer alamayacak olması nedeniyle Portekizli teknik adam, bu mevkide sürpriz bir isme görev verebilir.

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Fenerbahçe'de orta saha için şu anda Miha Zajc ve Miguel Crespo deneniyor. Sabah'ın haberine göre Vitor Pereira'nın gözünde yeni transfer Miguel Crespo, formayı sırtına geçirmeye daha yakın gözüküyor.

Miguel Crespo, Portekiz'in Estroil takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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