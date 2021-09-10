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Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesi Filip Novak müjdesi!

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Filip Novak takımla birlikte çalıştı. Kanarya'da, Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Nazım Sangare ve Serdar Dursun’un ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 14:38 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 01:05
Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesi Filip Novak müjdesi!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İdman saat 10.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un ise tedavilerine devam edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için ülkelerinin milli takımlarında bulunan Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand ve Miha Zajc takıma katılarak çalışmalara başladı.
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