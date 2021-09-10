Daichi Kamada'dan Fenerbahçe maçı sözleri! "Sabırsızlıkla bekliyorum"

Fenerbahçe'nin 16 Eylül Perşembe günü oynayacağı Eintracht Frankfurt maçı öncesi, Alman ekibinin yıldızı Daichi Kamada konuştu.

25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, yaptığı konuşmada kendisine sorulan Fenerbahçe sorusunu cevapladı ve maçı oynamak için sabırsızlandığını ifade etti.

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Kamada konuşmasında, "Fenerbahçe maçını gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde yoktuk, haftada sadece 1 maç yapıyorduk. Bu çok kötüydü. Antrenman yapmaktan çok sahada olmayı, oynamayı tercih ederim. Frankfurt'ta, seyircinin önünde Avrupa Ligi maçı oynamak çok özel bir his. Taraftar ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor, biz oyuncular da bunun farkındayız." dedi.

Daichi Kamada bu sezon toplamda 4 maça çıkarken 228 dakika sahada kaldı.