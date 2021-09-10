Haberler Fenerbahçe Ali Koç: Söz artık sizde

Ali Koç: Söz artık sizde

Başkan Ali Koç, transferde yönetimin üzerine düşeni yaptığını belirterek, sözün artık teknik heyet ve oyuncularda olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 06:50
Ali Koç: Söz artık sizde
Başkan Ali Koç, transferde yönetimin üzerine düşeni yaptığını belirterek, sözün artık teknik heyet ve oyuncularda olduğunu söyledi. Sarı-lacivertliler, yaz döneminde 9 oyuncuyu renklerine bağladı. Min Jae Kim, Mergim Berisha, Max Meyer, Diego Rossi ve Miguel Crespo gibi önemli isimlerle anlaşan Kanarya, Serdar Dursun, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp ve Emir Ortakaya'yı da kadrosuna kattı. Koç, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, iyi başladıkları sezonda ipi göğüsleyeceklerine inandığını kaydetti.
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