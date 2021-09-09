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Vitor Pereira ona bayıldı! Yeni transfer Diego Rossi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, Amerika MLS Ligi ekibi Los Angeles FC'den Uruguaylı golcü Diego Rossi'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu. Ayağının tozuyla idmanlara başlayan Rossi, Vitor Pereira'yı adeta büyüledi. Portekizli teknik direktörün Sivasspor maçında yıldız isme forma vermeyi düşündüğü kaydedildi. İşte detaylar... | FB Haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 10:58
Vitor Pereira ona bayıldı! Yeni transfer Diego Rossi...

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın gelişiyle beraber yeni bir oyun sistemine geçiş yaparken, Süper Lig'de yoluna namağlup devam etmiş ve Altay galibiyetinin ardından milli araya girmişti.

Sarı lacivertliler, milli arada kadrosuna bir çok ismi dahil ederken, bunlardan en dikkat çekici olanlardan biri de Uruguaylı yıldız Diego Rossi olmuştu.

Amerika MLS Ligi ekibi Los Angeles FC'den kadroya dahil edilen Diego Rossi, transferinin açıklanmasının ardından Samandıra'da idmanlara çıkmaya başlamış ve gösterdiği performansla olumlu sinyaller vermişti.

PEREIRA'NIN GÖZDESİ OLDU
Teknik direktör Vitor Pereira'nın as 11'de tercih etmeyi planladığı Diego Rossi'nin Sivasspor maçında Fenerbahçe'nin gol ayaklarından biri olması beklenirken, Portekizli çalıştırıcının Rossi için çevresine 'Vazgeçilmezlerim arasında yer alacak' dediği aktarıldı.

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