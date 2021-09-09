Vitor Pereira ona bayıldı! Yeni transfer Diego Rossi...

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın gelişiyle beraber yeni bir oyun sistemine geçiş yaparken, Süper Lig'de yoluna namağlup devam etmiş ve Altay galibiyetinin ardından milli araya girmişti.

Sarı lacivertliler, milli arada kadrosuna bir çok ismi dahil ederken, bunlardan en dikkat çekici olanlardan biri de Uruguaylı yıldız Diego Rossi olmuştu.

Amerika MLS Ligi ekibi Los Angeles FC'den kadroya dahil edilen Diego Rossi, transferinin açıklanmasının ardından Samandıra'da idmanlara çıkmaya başlamış ve gösterdiği performansla olumlu sinyaller vermişti.

PEREIRA'NIN GÖZDESİ OLDU

Teknik direktör Vitor Pereira'nın as 11'de tercih etmeyi planladığı Diego Rossi'nin Sivasspor maçında Fenerbahçe'nin gol ayaklarından biri olması beklenirken, Portekizli çalıştırıcının Rossi için çevresine 'Vazgeçilmezlerim arasında yer alacak' dediği aktarıldı.