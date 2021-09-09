Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de transfer tescil sezonu resmen sonlandı. Lige yeni treknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde 3'de 3 ile başlayan Fenerbahçe transfer dosyasını kadrosuna kattığı 9 isimle kapatırken, alternatifi bol bir kadro yapılanması kurulmuş durumda. Peki yeni transferler sonrası Pereira nasıl bir sistem oluşturacak? İşte yanıtı... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 10:25 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 10:27
Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosu belli oldu. Transfer döneminin kapanması ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım ortaya çıkarıldı. 3-4-3 sistemine göre sarı-lacivertlilerin ortaya çıkan kadrosu ise şu şekilde oldu...

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILDI
Bu çerçevede Frey, Ozan, Thiam, Ademi, Sadık, Caner, Gökhan, Deniz, Harun, Dirar, Barış, Lemos, Cisse, Zanka, Perotti, Samatta gibi isimler yeni sezonda sarı-lacivertlilerin planları arasında yer almadı. Bu futbolcular kiralık ya da bonservisleriyle ayrılırken bazılarıyla da sözleşme yenilenmedi.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

PEREIRA'NIN KADRO PLANLAMASI
Bunun yanında Berisha, Kim, Burak, Crespo, Meyer, Serdar Dursun, Rossi gibi isimler dahil edildi. Teknik direktör Vitor Pereira öncesi takıma katılan Caulker ise Portekizli teknik adamın gözüne giremedi ve kadro planlamasında yer almadı. Sarı-lacivertlilerin kadro planlaması şu şekilde...

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

KALE
Takımın birinci kalecisi Altay Bayındır olacak. Berke Özer, Osman Ertuğrul, Bartu Kulbilge ise şans bekleyecek.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

SAVUNMA
İdeal üçlü Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşurken bu isimlere alternatif olan Serdar Aziz ve Filip Novak forma bekleyecek.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

ORTA SAHA
Sarı-lacivertlilerin en zengin olduğu bölge orta saha. Burada ciddi bir rekabet yaşanacak. İlk etapta Osayi, Gustavo, Crespo, Ferdi merkez orta saha ve kanatları oluşturacak. Crespo ile Gustavo'nun sert ve agresif oyunuyla Pereira orta sahayı daha güçlü hale getirmeyi planlıyor. Sosa, Zajc, Meyer, Mert Hakan, Burak, Nazım ve Arda forma için rekabete girecek diğer isimler.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

HÜCUM HATTI
İleri uçta Berisha takımın birinci golcüsü olurken sakatlığı bulunan Serdar Dursun iyileştikten sonra rekabete girecek. Valencia da ileri uç için bir alternatif... Pelkas, Diego Rossi, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya ve Valencia bu bölgede kalan iki formaya talip oyuncular.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

GENÇ İSİMLER
Arda ve Muhammed dışında Melih Bostan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Okan Kurtulan, Çağatay Kurukalıp, Emir Ortakaya gibi genç isimler de 11 şansını zorlayacak, Pereira'nın gözüne girmeye çalışacak.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

SOL KANAT TRANSFERİ
Transferde istenildiği gibi bir transfer süreci geçirse de sol kanat adına gereken hamle yapılmadı. Bu bölgede Ferdi'ye destek verecek isim Novak olacak. Öte yandan yeni sistem için alınan oyuncuların uygun olduğunu düşünen Teknik Direktör Pereira'nın yaz transfer döneminde yapılan hamlelerden memnun olduğu öğrenildi. (Milliyet)

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