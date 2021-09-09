Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

SAVUNMA İdeal üçlü Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşurken bu isimlere alternatif olan Serdar Aziz ve Filip Novak forma bekleyecek.

ORTA SAHA

Sarı-lacivertlilerin en zengin olduğu bölge orta saha. Burada ciddi bir rekabet yaşanacak. İlk etapta Osayi, Gustavo, Crespo, Ferdi merkez orta saha ve kanatları oluşturacak. Crespo ile Gustavo'nun sert ve agresif oyunuyla Pereira orta sahayı daha güçlü hale getirmeyi planlıyor. Sosa, Zajc, Meyer, Mert Hakan, Burak, Nazım ve Arda forma için rekabete girecek diğer isimler.