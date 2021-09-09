Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ordusunu kurdu! İşte transferler sonrası yeni Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosu belli oldu. Transfer döneminin kapanması ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım ortaya çıkarıldı. 3-4-3 sistemine göre sarı-lacivertlilerin ortaya çıkan kadrosu ise şu şekilde oldu...
BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILDI
Bu çerçevede Frey, Ozan, Thiam, Ademi, Sadık, Caner, Gökhan, Deniz, Harun, Dirar, Barış, Lemos, Cisse, Zanka, Perotti, Samatta gibi isimler yeni sezonda sarı-lacivertlilerin planları arasında yer almadı. Bu futbolcular kiralık ya da bonservisleriyle ayrılırken bazılarıyla da sözleşme yenilenmedi.
PEREIRA'NIN KADRO PLANLAMASI
Bunun yanında Berisha, Kim, Burak, Crespo, Meyer, Serdar Dursun, Rossi gibi isimler dahil edildi. Teknik direktör Vitor Pereira öncesi takıma katılan Caulker ise Portekizli teknik adamın gözüne giremedi ve kadro planlamasında yer almadı. Sarı-lacivertlilerin kadro planlaması şu şekilde...