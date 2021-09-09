Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızına şok! Kulüp bulamadı...

Türkiye'de 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Takımlarda takviyelerle birlikte ayrılıklar da yaşandı. Bazı futbolcular da kendisine takım bulamadı. Bu isimler arasında yolu Türkiye'den geçen birçok isim de var.