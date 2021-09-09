Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızına şok! Kulüp bulamadı...

Türkiye'de 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Takımlarda takviyelerle birlikte ayrılıklar da yaşandı. Bazı futbolcular da kendisine takım bulamadı. Bu isimler arasında yolu Türkiye'den geçen birçok isim de var.
Türkiye'de 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Takımlarda takviyelerle birlikte ayrılıklar da yaşandı. Bazı futbolcular da kendisine takım bulamadı. Bu isimler arasında yolu Türkiye'den geçen birçok isim de var.
İşte 2021-2022 sezonunda Avrupa ve Türkiye'den bir takımla anlaşamayıp boşta kalan o isimler...
SERGE AURIER
28 yaşındaki sağ bek Serge Aurier, Tottenham'dan ayrıldıktan sonra kendisine takım bulamadı. Yıldız futbolcunun adı kısa bir süreliğine Fenerbahçe ile de anıldı.
DAVID LUIZ
34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz de hiçbir takımla anlaşamadı. Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Brezilyalı savunmacı, Arsenal'dan ayrıldıktan sonra henüz başka bir takımla sözleşme imzalamadı.
NICOLAS N'KOULOU
Türkiye'deki takımlarla adı uzun süredir transfer için anılan Nicolas N'Koulou da boşta kaldı. 31 yaşındaki savunmacı, hiçbir takımla anlaşama sağlayamadı. N'Koulou'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
NABIL BENTALEB
Schalke'den ayrılan Nabil Bentaleb de kendisine takım bulamayan isimler arasında yer aldı. 26 yaşındaki Cezayirli futbolcunun yaşadığı sakatlık, kariyerinde etkili oldu. Bentaleb'in adı bir dönem Beşiktaş'la da anılıyordu.
DANIEL STURRIDGE
32 yaşındaki santrafor Daniel Sturridge bu transfer döneminde de aradığını bulamadı. Trabzonspor'da da bir dönem forma giyen tecrübeli oyuncu, transfer döneminin sona ermesinin ardından boşta kaldı.
ELIAQUIM MANGALA
30 yaşındaki stoper Eliaquim Mangala, Manchester City'den ayrıldıktan sonra kendisine takım bulamadı. Yıldız futbolcunun adı uzun bir süre Galatasaray'la anılmıştı.
GARRY RODRIGUES
Türkiye'de bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Garry Rodrigues de kendisine takım bulamayanlar arasında yer aldı. Al Ittihad'dan ayrılan 30 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcunun gündel piyasa değeri 5 milyon euro.
ZANKA
Fenerbahçe'den ayrılan bir diğer isim Zanka da boşta kaldı. 31 yaşındaki Danimarkalı stoperin Kopenhag'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Zanka henüz bir takımla anlaşma sağlayamadı.
MAICON
Galatasaray'da gösterdiği performansla Al-Nassr'a transfer olan Maicon, bu transfer döneminde takımından ayrıldı. 32 yaşındaki Brezilyalı stoper hiçbir takımla anlaşamayınca boşta kaldı.
DIEGO PEROTTI
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Diego Perotti de 2021-2022 sezonunda bir takımla anlaşma sağlayamadı. Arjantinli futbolcu bu gelişme sonrası boşta kaldı.
CLEMENT GRENIER
Clement Grenier de 2021-2022 sezonu transfer döneminin ardından serbest futbolcu statüsünde yer aldı. 30 yaşındaki Fransız merkez orta saha hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.
RAMIRES
34 yaşındaki Ramires de boşta kalan bir başka isim oldu. Tecrübeli futbolcu Avrupa'dan ya da Türkiye'den bir takımla anlaşamayınca serbest futbolcu statüstünde yer aldı.
FERNANDO LUCAS MARTINS
29 yaşındaki Brezilyalı önlibero Fernando Lucas Martin, son olarak Beijin Guoan'da forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcu geride kalan transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamadı ve boşta kaldı.
HATEM BEN ARFA
Her transfer döneminde adı Türk kulüpleriye anılan Hatem Ben Arfa'nın yolu yine Türkiye'ye düşmedi. Fransız on numara, transfer dönemi sona ermesine rağmen hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.
MARKO MARIN
Al Ahli'den ayrılan Marko Marin de boşta kalan bir diğer isim oldu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu bir dönem Trabzonspor'da da forma giymişti.
JACK WILSHERE
İngiliz futbolunun kariyeri düşüşe geçen yıldızı Jack Wilshere, hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı. 29 yaşındaki orta saha son olarak Bournemouth'ta forma giyiyordu.