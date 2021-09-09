Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sol bek transferine Ferdi Kadıoğlu engeli!

Fenerbahçe transferin son gününü sessiz geçirdi. Kenar bek için gerekli şartlar oluşmayınca, bu mevkiye yapılacak takviye devre arasına bırakıldı. Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda yaz döneminde toplam 9 oyuncuyu renklerine bağladı. Mergim Berisha, Min Jae Kim, Miguel Crespo, Diego Rossi, Max Meyer gibi önemli isimler takıma katılırken, Serdar Dursun fırsat transferi olarak alındı.





BÜYÜK TEMİZLİK!..



Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya ise geleceğe dönük hamleler oldu. Kanarya; Frey, Dirar, Zanka, Perotti, Thiam, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sadık, Deniz Türüç, Harun, Cisse ve Ademi ile yollarını ayırırken, Samatta, Ozan Tufan ve Lemos'u ise kiralık gönderdi. Oğuz Kağan, Barış Alıcı ve Ömer Faruk Beyaz'la birlikte gönderilen toplam oyuncu sayısı 18'i buldu. (Caulker hariç) Sözleşme imzalanan Steven Caulker da resmi maçta oynamadan Gaziantep FK'ya kiralandı.