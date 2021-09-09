Sinan’ı ‘Paşa’ istedi ama...

Başkan Ali Koç'un "Bir oyuncumuza hatırı sayılır bir teklif vardı ancak gitmem diye tutturdu. Sorun çıkartana ben de sorun çıkarırım" diyerek tepki gösterdiği Sinan Gümüş'e son gün Kasımpaşa talip oldu. Ancak Fenerbahçe, oyuncuyu bedelsiz bırakmayı kabul etmeyerek, teklifi geri çevirdi. Sinan konusunda gazete baskıya girdiği ana kadar başka bir gelişme yaşanmadı...
Başkan Ali Koç'un "Bir oyuncumuza hatırı sayılır bir teklif vardı ancak gitmem diye tutturdu. Sorun çıkartana ben de sorun çıkarırım" diyerek tepki gösterdiği Sinan Gümüş'e son gün Kasımpaşa talip oldu. Ancak Fenerbahçe, oyuncuyu bedelsiz bırakmayı kabul etmeyerek, teklifi geri çevirdi. Sinan konusunda gazete baskıya girdiği ana kadar başka bir gelişme yaşanmadı...