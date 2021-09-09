Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sessegnon ve Conti önerisi!
Süper Lig'de yaz transfer dönemini bek almadan kapatan Fenerbahçe'ye, transferin son gününde iki yıldızın önerildiği öğrenildi. İtalyan basını, Milan'da forma giyen Andrea Conti'nin ve Tottenham'da beklentilerin altında kalan Ryan Sessegnon'un Kanarya'ya teklif edildiği yazıldı.
Kenar bek arayan Fenerbahçe'ye menajerler son gün iki oyuncu önerdi. İtalyan basını, Milan'da forma giyen Andrea Conti'nin sarı-lacivertli takıma gitmesinin gündeme geldiğini yazdı. Ancak hem oyuncunun yıllık 2 milyon euro'luk ücreti hem de Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmaması nedeni ile transferin gerçekleşmediği duyuruldu. Tottenham'da beklentilerin altında kalan Ryan Sessegnon'un da Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi. Ancak bir gelişme olmadı.