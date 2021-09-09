Nazım sakatlandı!

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildiği, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştıkları açıklandı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncuların idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı bildirildi. Pelkas antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Filip Novak ilk bölümde takımla çalıştı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildiği, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştıkları açıklandı. Milli futbolcunun önceki günkü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığı ifade edildi.