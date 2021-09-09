Mesut Özil için MLS iddiası

Mesut Özil ile ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Katar'ı ziyaret eden yıldız oyuncu için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun menajeri Erkan Söğüt haberlerin doğru olmadığını söylemişti. Bu kez de The Sun, 32 yaşındaki Özil'in mutsuz olduğunu ve devre arasında MLS'ye gideceğini ileri sürdü. Son Altay maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mesut, bu sezon 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.
Mesut Özil ile ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Katar'ı ziyaret eden yıldız oyuncu için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun menajeri Erkan Söğüt haberlerin doğru olmadığını söylemişti. Bu kez de The Sun, 32 yaşındaki Özil'in mutsuz olduğunu ve devre arasında MLS'ye gideceğini ileri sürdü. Son Altay maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mesut, bu sezon 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.