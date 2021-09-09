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Mesut Özil için MLS iddiası

Mesut Özil ile ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Katar'ı ziyaret eden yıldız oyuncu için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun menajeri Erkan Söğüt haberlerin doğru olmadığını söylemişti. Bu kez de The Sun, 32 yaşındaki Özil'in mutsuz olduğunu ve devre arasında MLS'ye gideceğini ileri sürdü. Son Altay maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mesut, bu sezon 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Mesut Özil için MLS iddiası
Mesut Özil ile ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Katar'ı ziyaret eden yıldız oyuncu için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun menajeri Erkan Söğüt haberlerin doğru olmadığını söylemişti. Bu kez de The Sun, 32 yaşındaki Özil'in mutsuz olduğunu ve devre arasında MLS'ye gideceğini ileri sürdü. Son Altay maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mesut, bu sezon 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.
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