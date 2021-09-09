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Son dakika Fenerbahçe haberleri | El Haddadi’ye teklif gitmiş

Transferin son günü bir kanat transferi yapması beklenen Fenerbahçe, pencereyi suskun kapattı. Kanarya'nın Sevilla'dan Munir el Haddadi'ye de teklif yaptığı ortaya çıktı. Faslı forvetin menajeri Francesc Valdivieso, "12 kulübün ilgisi vardı. Fenerbahçe ve PAOK'tan son iki saate kadar devam eden teklifler oldu. Münir, Sevilla'dan ayrılmak istemedi" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri | El Haddadi’ye teklif gitmiş
Fenerbahçe'nin Sevilla'dan Munir el Haddadi'ye de teklif yaptığı ortaya çıktı. Kanatta da oynayabilen Faslı forvetin menajeri Francesc Valdivieso, "12 kulübün ilgisi vardı. Fenerbahçe ve PAOK'tan son iki saate kadar devam eden teklifler oldu. Münir, Sevilla'dan ayrılmak istemedi" dedi. 26 yaşındaki Munir El Haddadi'nin Sevilla ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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