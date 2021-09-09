Caulker G.Antep’e kiralandı

Kanarya, Steven Caulker'ı bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiraladı. İngiliz stoper, sezon sonuna kadar eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı kırmızı-siyahlı ekipte forma giyecek. Sarı-lacivertliler, Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamış ancak teknik direktör Pereira'nın sistemine uymayınca 29 yaşındaki ismi gözden çıkarmıştı.
Kanarya, Steven Caulker'ı bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiraladı. İngiliz stoper, sezon sonuna kadar eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı kırmızı-siyahlı ekipte forma giyecek. Sarı-lacivertliler, Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamış ancak teknik direktör Pereira'nın sistemine uymayınca 29 yaşındaki ismi gözden çıkarmıştı.