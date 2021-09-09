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Caulker G.Antep’e kiralandı

Kanarya, Steven Caulker'ı bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiraladı. İngiliz stoper, sezon sonuna kadar eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı kırmızı-siyahlı ekipte forma giyecek. Sarı-lacivertliler, Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamış ancak teknik direktör Pereira'nın sistemine uymayınca 29 yaşındaki ismi gözden çıkarmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Caulker G.Antep’e kiralandı
Kanarya, Steven Caulker'ı bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya kiraladı. İngiliz stoper, sezon sonuna kadar eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı kırmızı-siyahlı ekipte forma giyecek. Sarı-lacivertliler, Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamış ancak teknik direktör Pereira'nın sistemine uymayınca 29 yaşındaki ismi gözden çıkarmıştı.
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