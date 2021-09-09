HaberlerFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe haberleri | Bustos'un aklı Fenerbahçe'de! "3 ay sonra..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Bustos'un aklı Fenerbahçe'de! "3 ay sonra..."
Fenerbahçe'nin kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı Bustos, Independiente'de kaldı. Sarı lacivertli formayı giymek istediğini her açıklamasında belli eden Arjantinli sağ bek kulübüne resti çekti ve "Siz transferimde kolaylık sağlamadınız. Ben de 3 ay sonra F.Bahçe'ye bedavaya giderim" dedi.
Independiente son anda fiyat yükseltince F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Fabricio Bustos, Arjantin ekibine rest çekti. 25 yaşındaki sağ bekin, "Siz transferimde kolaylık sağlamadınız. Ben de 3 ay sonra F.Bahçe'ye bedavaya giderim" dediği bildirildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bustos, ocak ayında istediği takıma imza atabiliyor.