Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sağ kanat hamlesi! Marius Wolf ve Wilson Manafa'ya teklif yapıldı

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sağ kanat hamlesi! Marius Wolf ve Wilson Manafa'ya teklif yapıldı

Son dakika haberi... Süper Lig'e yeni hocası ve yeni transferleriyle başlayan ve 3'te 3 yaparak taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe, transfer döneminin bitmine saatler kala bu kez sağ kanat için atağa geçti. Sarı-lacivertliler Marius Wolf için Borussia Dortmund’a, Wilson Manafa için ise Porto kulübüne teklif yaptı. Görüşmeler aralıksız devam ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sağ kanat hamlesi! Marius Wolf ve Wilson Manafa'ya teklif yapıldı

Son 3-4 gündür sol kanat için yoğunlaşan Fenerbahçe sağ kanat için de atağa kalktı. Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli kurmaylar Borussia Dortmund forması giyen Marius Wolf için Alman kulübüne kiralama teklifinde bulundu. 26 yaşındaki Wolf hem sağ bek hem de orta sahanın solunda forma giyebiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sağ kanat hamlesi! Marius Wolf ve Wilson Manafa'ya teklif yapıldı

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR
Fenerbahçeli kurmayların sağ kanat için 1 oyuncu için daha temasa geçtiği de öğrenildi. Bu oyuncu ise Porto'da forma giyen 27 yaşındaki Wilson Manafa. Portekizli oyuncu için de cevap bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sağ kanat hamlesi! Marius Wolf ve Wilson Manafa'ya teklif yapıldı

TRANSFER OCAK AYINA KALABİLİR
Bu gece yarısına kadar sarı-lacivertliler olumlu cevap gelirse 2 oyuncudan birisi çubuklu formayı giyecek. Aksi takdirde sarı-lacivertlilerin sağ kanat transferi ocak ayına kalmış olacak. Fenerbahçe'de sağ kanat için elinde şu anda Samuel Osayi, Sangare ve Burak Kapacak bulunuyor. Ancak sarı-lacivertliler lig, kupa ve Avrupa'yı hesap ederek 1 takviye daha planlıyordu.

SON DAKİKA