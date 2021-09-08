Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Marcelo transferi bombası! Roberto Carlos gibi... | FB haberleri

Tam 16. yılına girdiği Real Madrid ile yollarını ayırması gündemde olan Marcelo , uzun süredir Fenerbahçe 'nin gündemindeydi. Sol kanat bek konusunda ısrarcı olan teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, transferin bitimine saatler kala temaslarını hızlandırdı. İspanyol ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen yönetim, transferin son gününde şov yapmaya hazırlanıyor.

MADRID'DE ŞANS YOK

Ülkesi Brezilya başta olmak üzere birçok Avrupa takımından teklifler alan Sambacı'nın transferiyle başkan Ali Koç'un bizzat ilgilendiği ileri sürülüyor. Bu transferde tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, sponsorluk destekleriyle de transferin son gününde Marcelo'yu tüm dünyaya duyurmanın planlarını yapıyor. Real Madrid'de son 3 yılda giydiği forma sayısı azalan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, İspanyol ekibinin bu sezon La Liga'da oynadığı 3 karşılaşmanın da kadrosuna alınmadı.