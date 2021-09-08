Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

Transferin son gününde girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe 'de transferin yanı sıra sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Frey, Thiam, Ozan Tufan, Ademi, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Oytun Özdoğan, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Barış Sungur, Nabil Dirar, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Oğuz Kaan Güçtekin, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Zanka ve Diego Perotti ile yollar ayrıldı.