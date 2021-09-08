Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınında yer alan haberde sarı-lacivertli takımda mutsuz olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı iddai edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 14:13
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

Transferin son gününde girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'de transferin yanı sıra sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

KADRODA RADİKAL KARARLAR ALINDI

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda sarı-lacivertli kadroda radikal kararlar alındı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de Frey, Thiam, Ozan Tufan, Ademi, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Oytun Özdoğan, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Barış Sungur, Nabil Dirar, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Oğuz Kaan Güçtekin, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Zanka ve Diego Perotti ile yollar ayrıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

MESUT ÖZİL YİNE GÜNDEM

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

Geçen günlerde Katar'ı ziyaret eden Mesut Özil için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun cephesinden açıklama gelmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Özil, bu sezon oynadığı 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

İNGİLİZLERDEN AYRILIK İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberde Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni adresi...

Haberde, Mesut Özil'in devre arasında takımdan ayrılacağı ve MLS'in yolunu tutacağı iddia edildi.

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