Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni transferi Miguel Crespo'nun lisansını çıkardı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni transferi Miguel Crespo'nun lisansını çıkardı!

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı Miguel Crespo'nun lisansını çıkardı. Portekizli futbolcu, görev alması halinde Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 14:38 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 15:13
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni transferi Miguel Crespo'nun lisansını çıkardı!

Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril Paria'dan transfer ettiği Miguel Crespo'nun lisansını çıkarttı. 24 yaşındaki oyuncu, Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Sivasspor maçında oynayabilecek.

AVRUPA LİGİ'NDE YOK
Sarı-lacivertlilerin bu sezonki 9. transferi olan Crespo, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarında forma giyemeyecek. Portekizli futbolcu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev yapabilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA