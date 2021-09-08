Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe hocası Vitor Pereira'yı bekleyen tatlı sıkıntı!

Fenerbahçe hocası Vitor Pereira'yı bekleyen tatlı sıkıntı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin hocası Vitor Pereira'yı tatlı bir sıkıntı bekliyor. Kanarya, transfer listesinin bitmesine günler kala yaptığı takviyelerle gücüne güç katarken, Vitor Pereira'nın ilk 11'i merak konusu oldu. Fenerbahçe, Berisha, Miguel Crespo, Max Meyer, Diego Rossi gibi isimleri kadrosuna katmıştı. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe hocası Vitor Pereira'yı bekleyen tatlı sıkıntı!

Hem Avrupa Ligi Play-Off turu hem de Süper Lig'in ilk 2 haftasında kısıtlı kadroyla mücadele eden F.Bahçe'de eksikler bir bir dönüyor. Milli arada sakatların tedavileri yoğun bir şekilde devam ederken, yeni transferler de takıma katıldı. Pelkas ile İrfan'ın sakatlıktan kurtulması, Novak'ın Sivas maçına yetişecek olması, yeni transferler Berisha, Miguel Crespo, Max Meyer, Diego Rossi gibi isimlerin de hazır gelmesi forma rekabetini artırdı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın idman performansları ve milli takımlardan dönecek isimlerin durumuna göre 4. hafta kadrosunu belirlemesi bekleniyor.

SON DAKİKA