Haberler Fenerbahçe Ve Fenerbahçe Real Madrid'e transfer teklifini yaptı! Marcelo...

Ve Fenerbahçe Real Madrid'e transfer teklifini yaptı! Marcelo...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, bir sol kanat transferi yapmak isterken, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo'ya kanca attı. Sarı lacivertliler, yıllar süren Real Madrid kariyeri sonrası Marcelo'ya imza attırarak Avrupa'da yeniden sükse yapmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe, Marcelo için Real Madrid'e transfer teklifini yaptı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 06:50
Ve Fenerbahçe Real Madrid'e transfer teklifini yaptı! Marcelo...

Yaz transfer sezonunun son günlerini çok hareketli geçiren Fenerbahçe sol bek transferi için de ciddi bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, sol bek transferi için mesai harcarken gelen bir haber camia içinde büyük bir heyecana neden oldu. Takvim'in haberine göre bu heyecanın nedeni ise Brezilyalı yaldız Marcelo oldu.

Ve Fenerbahçe Real Madrid'e transfer teklifini yaptı! Marcelo...

FENERBAHÇE HER KOLDAN TEMASTA

Sarı-lacivertli kurmaylar Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki Marcelo için İspanyol kulübüne ve oyuncunun menajerine teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Ve Fenerbahçe Real Madrid'e transfer teklifini yaptı! Marcelo...

EN KISA SÜREDE CEVAP GELECEK

Real Madrid yönetiminin Fenerbahçe'nin bu teklifini değerlendirmeye aldığı ve en kısa sürede dönüş yapacakları öğrenildi. Olumlu cevap gelirse transfer sezonu bir dünya starı ile tamamlanacak.

Ve Fenerbahçe Real Madrid'e transfer teklifini yaptı! Marcelo...

BAŞKA OYUNCULARLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe yönetimi daha önce temas kurduğu sol bek adaylarıyla olan temaslarını da devam ettiyor. Bugün ya da yarın Fenerbahçe'nin yeni sol beki kesinlik kazanmış olacak.

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