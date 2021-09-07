Ve Fenerbahçe Real Madrid'e transfer teklifini yaptı! Marcelo...

Yaz transfer sezonunun son günlerini çok hareketli geçiren Fenerbahçe sol bek transferi için de ciddi bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, sol bek transferi için mesai harcarken gelen bir haber camia içinde büyük bir heyecana neden oldu. Takvim'in haberine göre bu heyecanın nedeni ise Brezilyalı yaldız Marcelo oldu.