Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forma rekabeti! Vitor Pereira... (FB haberi)

Fenerbahçe transfer dönemine büyük ölçüde nokta koyarken, sarı-lacivertlilerde sakatların da yavaş yavaş dönüyor olması hücum bölgesindeki zenginliği artırıyor. Kanarya'da herhangi bir milli takıma gitmeyen Berisha, Meyer, Rossi ve Crespo takımla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca İrfan Can antrenmanların tamamına katılmaya başladı.

Pelkas bu hafta gün gün kontrol edilerek takıma dahil olacak. Tüm bunların üzerine Mesut Özil, Valencia ve genç Muhammed Gümüşkaya'yı ekleyince ortaya son derece zengin bir hücum hattı çıkıyor.

CRESPO, BERISHA VE ROSSI GARANTİ

Teknik direktör Pereira'yı hayli zor bir seçim süreci bekliyor. Portekizli teknik adamın orta alanda Crespo, santrforda Berisha, solda ise Diego Rossi'ye forma vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Orta alan ve hücumda kalan iki bölge için ise Gustavo, Meyer, Sosa, Zajc, Mert (orta alan), Mesut, İrfan, Valencia, Pelkas ve Muhammed (hücum) büyük bir rekabete girecek. (Sabah)