Son dakika Fenerbahçe haberleri | Burak Kapacak'a Altay talip!

Süper Lig ekiplerinden Altay, yarın sona erecek transfer dönemi öncesi Fenerbahçeli genç sol kanat Burak Kapacak'ı gündemine aldı. İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Burak konusunda Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Altay, olumlu yanıt alması halinde 11'inci takviyesini yapmış olacak.



Anlaşma sağlanması halinde Burak Kapacak, siyah-beyazlıların dış transferde Ceyhun Gülselam'dan sonra el sıkıştığı 2'nci yerli futbolcu olacak. Fenerbahçe'de lisansı yeni çıkarılan genç futbolcu geçen sezon Bursaspor'da 7 gol, 7 asistle oynamıştı. Bu arada Altay yönetiminin Polonyalı bir oyuncuya teklif sunduğu ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi.