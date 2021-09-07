Bustos: Kulüp son anda fiyat artırdı

Bustos, Fenerbahçe ile anlaştığını ancak kulübü son anda fiyat artırınca transferinin gerçekleşmediğini söyledi. Arjantinli sağ bek, "Türkiye'ye gitmek üzereydim. Fenerbahçe kariyerim için çok büyük bir adım olacaktı. Ancak Independiente son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi çok garip geldi. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Independiente'ye 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti.
FABRİCİO Bustos, Fenerbahçe ile anlaştığını ancak kulübü son anda fiyat artırınca transferinin gerçekleşmediğini söyledi.
Arjantinli sağ bek, "Türkiye'ye gitmek üzereydim.