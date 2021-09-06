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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Arthur Masuaku...

Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma bir sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde Porto'dan Zaidu Sanusi vardı. Ancak transferin bir türlü sonuçlanmaması üzerine Kanarya alternatif arayışlarına geçti. Bu doğrultuda gündeme Arthur Masuaku ismi geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 16:05
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Arthur Masuaku...

Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim, sol bek hattı için West Ham United forması giyen Arthur Masuaku ile anlaştı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Arthur Masuaku...

Football News West Africa'nın haberine göre Sarı lacivertliler, Kongolu oyuncu Arthur Masuaku için West Ham United Kulubü'ne 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Arthur Masuaku...

WEST HAM VE OYUNCU TARAFI BEKLEMEDE

Ajansspor'un derlediği haberde Fenerbahçe ile Arthur Masuaku ve West Ham United yönetimi anlaştığı, sarı lacivertlilerin şu anda takımdan yabancı bir oyuncuyu göndererek Masuaku'ya yer açmaya çalıştığını iddia etti.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Arthur Masuaku...

FRANSA'DA YETİŞTİ

Kongolu oyuncu, doğduğu ülke Fransa'nın takımı Valenciennes'de altyapı eğiti aldı. 2014 yılında Olimpiakos'a transfer oldu. 2016'da ise 7.1 milyon Euro'ya West Ham'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Arthur Masuaku...

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

7 Kasım 1993 doğumlu Arthur Masuaku sol bek bölgesinde görev yapıyor. West Ham United forması giyen ve 7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Arthur Masuaku'nun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Arthur Masuaku 2016 yılında Olimpiakos'tan 7.1 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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