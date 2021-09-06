Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Arthur Masuaku...

Fenerbahçe , transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim, sol bek hattı için West Ham United forması giyen Arthur Masuaku ile anlaştı.

Football News West Africa 'nın haberine göre Sarı lacivertliler, Kongolu oyuncu Arthur Masuaku için West Ham United Kulubü'ne 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

WEST HAM VE OYUNCU TARAFI BEKLEMEDE

Ajansspor'un derlediği haberde Fenerbahçe ile Arthur Masuaku ve West Ham United yönetimi anlaştığı, sarı lacivertlilerin şu anda takımdan yabancı bir oyuncuyu göndererek Masuaku'ya yer açmaya çalıştığını iddia etti.