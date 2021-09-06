Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Miguel Crespo'yu resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Miguel Crespo'yu resmen açıkladı!

Süper Lig'de 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Miguel Crespo'yu da resmen duyurdu. 24 yaşındaki Portekizli orta saha, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 16:50
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Miguel Crespo'yu resmen açıkladı!

Süper Lig'de 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Miguel Crespo'yu da resmen duyurdu. 24 yaşındaki Portekizli orta saha, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Crespo, Fenerbahçe'de 27 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin paylaştığı video şu şekilde;

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