Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Fabricio Bustos teklifi ortaya çıktı!

"FENERBAHÇE İÇİN HEYECANLANDIM" ESPN'e konuşan Bustos, "Benim için çok karmaşık bir haftaydı. Türkiye'ye gitmek üzereydim. Transfer için görüşmeler uzun sürmüştü. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok heyecanlıydım. Kariyerim ve geleceğim için çok büyük bir adım olacaktı." dedi.

"YAŞANANLAR ÇOK GARİP GELDİ" Bustos, "Kulüp son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok nadir bir olay. Bana bu yaşananlar çok garip geldi." ifadelerini kullandı.