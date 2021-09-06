Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin sıradaki transfer hedefi belli oldu! Mert Müldür...

Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe, son bir nokta atışı için girişimlerini hızlandırdı. Geçen sezon kadrosunda bulunan oyunculardan 19'uyla yollarını ayıran, Caner ve Murat Sağlam'a kulüp arayan, Sinan Gümüş'ü ise kadro dışı bırakan sarı lacivertliler, 7 yeni isimle anlaştı. Ancak bu oyunculardan Steven Caulker, Vitor Pereira'nın oyun planına uymadığı için satış listesine konuldu. Son olarak Portekiz'den Miguel Crespo'yla anlaştı. 24 yaşındaki Portekizli orta saha sağlık kontrolü için İstanbul'a gelirken, bir flaş gelişme daha yaşandı.

ARANAN ADAM

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Seri transferlerle yabancı kontenjanını dolduran Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın istediği savunma takviyesi için yerli bir isme yöneldi. Sarı lacivertlilerin, Trabzonspor'un da transfer listesinde bulunan ve millî takımda da forma giyen 22 yaşındaki Mert Müldür için Sassuolo'nun kapısını çaldığı belirtildi. Avusturya doğumlu Mert'i, Trabzonspor da istiyor. Oyuncunun menajeri Max Hagmayr, Türkiye'nin planlarında yer almadığını söylese de Fenerbahçe, Mert'i kiralamak için çabalıyor. Mevkii sağ bek olan Mert Müldür'ün, sağ kanat, stoper ve sol bekte görev yapabilmesi, Türk pasaportuna sahip olması Fenerbahçe için cazibesini artırıyor.

CRESPO İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin yeni orta saha oyuncusu Miguel Crespo dün İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcu sağlık kontrolleri sonrası imza atacak. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda rotasyon için alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin avro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin avro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.