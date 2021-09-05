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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Ayrılıyor mu?

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Max Meyer’in ardından Miguel Crespo’nun da transfer edilmesiyle orta sahadaki oyuncu sayısı bir hayli arttı. Sarı-lacivertli yönetimin, bu sezona müthiş başlayan Miha Zajc'a Rusya'dan gelen transfer teklifleri sonrası Sloven orta saha ile yolları ayırabileceği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! Ayrılıyor mu?

Yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce gönderilecek isimler listesinin ilk sıralarında yer alan ancak gerek antrenmanlarda gerekse de hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik direktör Vitor Pereira'nın "Kalsın" diye rapor verdiği Miha Zajc için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Max Meyer'in ardından orta alana Miguel Crespo'yu transfer eden Fener'de orta saha sayısı bir hayli arttı. Takvim'de yer alan habere göre; bu durumda Zenit'ten teklif alan Miha Zajc'ın satılma durumu ortaya çıktı. Ancak yönetimin buna tek başına karar vermeyecek. Pereira'nın izin vermesi durumunda Miha Zajc, Rusya'nın yolunu tutacak.

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