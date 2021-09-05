Son dakika transfer haberi: Fabricio Bustos'ta flaş gelişme! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sol beke Porto'lu Zaidu Sanusi ve River Plate'den Fabrizio Angileri ile de ilgilenen Fenerbahçe'de sağ bek için Fabricio Bustos ilk aday...