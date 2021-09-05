Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fabricio Bustos'ta flaş gelişme! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fabricio Bustos'ta flaş gelişme! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Transferde arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya'da sağ bek için ilk aday olan Fabricio Bustos'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 11:42 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 11:50
Son dakika transfer haberi: Fabricio Bustos'ta flaş gelişme! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sol beke Porto'lu Zaidu Sanusi ve River Plate'den Fabrizio Angileri ile de ilgilenen Fenerbahçe'de sağ bek için Fabricio Bustos ilk aday...

Son dakika transfer haberi: Fabricio Bustos'ta flaş gelişme! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Ancak TNT Sports, oyuncunun Fenerbahçe'ye gidişinin, Independiente'nin geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana Türk kulübüyle görüşmemesi nedeniyle gerçekleşmeyecek gibi gözüktüğünü belirtti. İki mevki için Dortmund'lu Nico Schulz ile Marius Wolf'un da adları geçiyor.

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