Son dakika spor haberler: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
SAKATLARIN SON DURUMU
Dimitris Pelkas ile Filip Novak, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Serdar Dursun'un tedavisine devam edilirken, alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı. Fenerbahçe, pazartesi günü yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.