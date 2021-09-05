Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberler: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberler: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de ilk 3 haftayı kayıpsız kapatan Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Filip Novak ve Serdar Dursun'un son durumlarıyla ilgili yeni gelişmeler var. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 13:04
Son dakika spor haberler: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika spor haberler: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Son dakika spor haberler: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberler: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

SAKATLARIN SON DURUMU

Dimitris Pelkas ile Filip Novak, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Serdar Dursun'un tedavisine devam edilirken, alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Son dakika spor haberler: Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi sakat isimlerde son durum ne? Resmi açıklama geldi

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı. Fenerbahçe, pazartesi günü yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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