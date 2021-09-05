Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık kızıştı! Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık kızıştı! Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni transferlerini kadrosuna katan sarı lacivertliler, Sivasspor maçı hazırlıkları için start verdi. Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer'in transferiyle daha da güçlenen Kanarya'da ilk 11'de yer kapabilmek için kıyasıya bir yarış başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 09:32
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık kızıştı! Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer... (FB spor haberi)

Kanarya'da Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Samandıra'da teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas organizasyonları ile dar alanda çift kale maç yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık kızıştı! Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer... (FB spor haberi)

Milli oyuncuların yer almadığı idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan Mergim Berisha, Max Meyer ve Diego Rossi'nin transferiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Bu durumun takımın performansını daha da yukarı taşıyacağı belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık kızıştı! Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer... (FB spor haberi)

Fizik olarak iyi görünen Berisha, Diego Rossi ve Meyer'in Sivas kadrosunda yer alması bekleniyor. İlk 11 konusunda kararı ise Pereira verecek.

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