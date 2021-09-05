Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık kızıştı! Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer... (FB spor haberi)

Kanarya'da Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Samandıra'da teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas organizasyonları ile dar alanda çift kale maç yaptı.

Milli oyuncuların yer almadığı idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan Mergim Berisha, Max Meyer ve Diego Rossi'nin transferiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Bu durumun takımın performansını daha da yukarı taşıyacağı belirtiliyor.