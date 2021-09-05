SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.

Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen 24 yaşındaki Crespo, Lizbon'dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilecek Miguel Crespo'nun son görüşmelerin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

MAAŞI 500 BiN EURO

Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin Euro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin Euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Fenerbahçe, Portekiz'in GD Estoril Praia takımında forma giyen ve 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miguel Crespo'yu transfer etti. Fransa'nın Lyon şehrinde doğan 24 yaşındaki Crespo Portekiz vatandaşı... Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve orta saha sol pozisyonunda da görev yapabiliyor. Crespo 2019 yılında Braga B takımından bedelsiz olarak GD Estoril Praia takımına transfer olmuştu. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro. Crespo Estoril formasıyla 60 maça çıktı ve 9 gol atarken, 5 de asist yaptı.