Son dakika Fenerbahçe haberleri | Steven Caulker ve Caner de apronda

Gökhan Gönül, Harun, Ademi, Frey, Lemos (K), Samatta (K), Thiam, Dirar, Ozan Tufan (K), Perotti, Sadık ve Zanka ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Steven Caulker da kadroda düşünülmüyor. Yönetim, iki oyuncu ile ilgili transfer görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı. Caner'le Çaykur Rizespor, Caulker'la ise Kayserispor ve Gaziantep FK ilgileniyor.
Gökhan Gönül, Harun, Ademi, Frey, Lemos (K), Samatta (K), Thiam, Dirar, Ozan Tufan (K), Perotti, Sadık ve Zanka ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Steven Caulker da kadroda düşünülmüyor. Yönetim, iki oyuncu ile ilgili transfer görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı. Caner'le Çaykur Rizespor, Caulker'la ise Kayserispor ve Gaziantep FK ilgileniyor.