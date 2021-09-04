Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sinan süresiz kadro dışı
Sinan Gümüş'ün süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Tecrübeli oyuncunun, gelen teklifleri kabul etmediği ortaya çıkmış, başkan Ali Koç, "Sorun çıkartana ben de sorun çıkartırım" diyerek gözdağı vermişti. Sinan'ın Fenerbahçe'de 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Sinan Gümüş'ün süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Tecrübeli oyuncunun, gelen teklifleri kabul etmediği ortaya çıkmış, başkan Ali Koç, "Sorun çıkartana ben de sorun çıkartırım" diyerek gözdağı vermişti. Sinan'ın Fenerbahçe'de 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.