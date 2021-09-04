Son dakika Fenerbahçe haberleri | Panzerler Meyer ve Berisha’dan işbaşı
Yeni transferler Max Meyer ile Mergim Berisha, takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Pereira'nın çalışmadan önce arkadaşlarına tanıttığı iki oyuncu da hırslı göründü. Öte yandan lisansları çıkarılan Berisha, Meyer ve Diego Rossi ile Min Jae Kim, Avrupa Ligi grup maçları için UEFA'ya verilen isim listesine eklendi. Serdar Dursun sakatlığı nedeniyle listeye yazılmazken; Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B listesine dahil edildiler.
Yeni transferler Max Meyer ile Mergim Berisha, takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Pereira'nın çalışmadan önce arkadaşlarına tanıttığı iki oyuncu da hırslı göründü. Öte yandan lisansları çıkarılan Berisha, Meyer ve Diego Rossi ile Min Jae Kim, Avrupa Ligi grup maçları için UEFA'ya verilen isim listesine eklendi. Serdar Dursun sakatlığı nedeniyle listeye yazılmazken; Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B listesine dahil edildiler.