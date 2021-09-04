Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Kupalar için geldim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, sarı-lacivertli kulübe imza atarak büyük bir adım attığını söyledi. ABD'nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, dünkü idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uruguaylı kanat oyuncusu, "Gelmeden Lugano ile bir tanıdığım aracılığıyla konuştum. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Benim için iyi bir meydan okuma olacağını düşündüm. Motivasyonum çok yüksek. Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip. Ben de b urada kupalar kazanmak istiyorum" dedi. ABD'de iyi performans sergilediğini belirten Rossi, "Çok şey öğrendim. Kariyerimde adım adım gitmek istiyorum. Umarım Fenerbahçe'de çok fazla gol atarım. Öncelikli amacım takımıma yardımcı olmak. Önemli olan da bu. Umarım taraftarlarımızın beklentilerini karşılayarak onları mutlu ederim" ifadelerini kullandı.