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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kraft da gönderildi

Kaleci antrenörü Michael Kraft ile yollar ayrıldı. Resmi siteden, "2021-22 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft'a kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Böylece geçen sezonki teknik ekipten neredeyse kimse kalmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kraft da gönderildi
Kaleci antrenörü Michael Kraft ile yollar ayrıldı. Resmi siteden, "2021-22 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft'a kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Böylece geçen sezonki teknik ekipten neredeyse kimse kalmadı.
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