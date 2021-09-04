Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kraft da gönderildi
Kaleci antrenörü Michael Kraft ile yollar ayrıldı. Resmi siteden, "2021-22 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft'a kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Böylece geçen sezonki teknik ekipten neredeyse kimse kalmadı.
Kaleci antrenörü Michael Kraft ile yollar ayrıldı. Resmi siteden, "2021-22 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft'a kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Böylece geçen sezonki teknik ekipten neredeyse kimse kalmadı.