Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kadınların hocası Nihan Su
Fenerbahçe'de yeni kurulan Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Nihan Su getirildi. Takım menajerliğini Jessica Lynne Çarmıklı yapacak. Serhat Deniz ile Yeliz Demir yardımcı antrenör olarak görev alacak. İmza töreninin cuma günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği açıklandı.
Fenerbahçe'de yeni kurulan Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Nihan Su getirildi. Takım menajerliğini Jessica Lynne Çarmıklı yapacak. Serhat Deniz ile Yeliz Demir yardımcı antrenör olarak görev alacak. İmza töreninin cuma günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği açıklandı.