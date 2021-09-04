Son dakika Fenerbahçe haberleri | İrfan Can & Mesut Özil göreve hazır
Sakatlardan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan İrfan Can Kahveci ile Altay maçında forma giyemeyen Mesut Özil dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun göreve hazır olduğu bildirildi. Dimitris Pelkas da takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Adalesinde ağrı hisseden Sosa ise dinlendirildi.
Sakatlardan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan İrfan Can Kahveci ile Altay maçında forma giyemeyen Mesut Özil dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun göreve hazır olduğu bildirildi. Dimitris Pelkas da takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Adalesinde ağrı hisseden Sosa ise dinlendirildi.