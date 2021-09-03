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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Osayi Samuel ve Miha Zajc müjdesi!

Süper Lig'de 9 puan toplayarak milli araya Trabzonspor ile birlikte zirvede giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer'i kadrosuna katmıştı. Takımdan ayrılacak isimlerin de merak konusu olduğu Kanarya'da, Miha Zajc ve Osayi Samuel'e teklifler geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Osayi Samuel ve Miha Zajc müjdesi!

Fenerbahçe bir yandan transfer için büyük çaba harcarken bir yandan da futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Transfer perceresinin 7 Eylül'de kapanacağı Rusya'dan 3 kulübün Osayi Samuel ve Miha Zajc için teklif yaptığı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Osayi Samuel ve Miha Zajc müjdesi!

Fenerbahçe yönetimi rakamların istenen düzeye gelmesi halinde iki futbolcunun da satışına sıcak bakıyor. Öte yandan bu sezon iyice gözden düşen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu. Yıldız futbolcuya gelen kiralama teklifi için son sözü teknik direktör Vitor Pereira söyleyecek.

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