Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Max Meyer'de bilinmeyen detay! Bugüne kadar hiç... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Max Meyer'de bilinmeyen detay! Bugüne kadar hiç... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferleri art arda açıkladı. Sarı lacivertlilerin, teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarı üzerine takıma dahil ettiği Max Meyer'in o özellikleri dikkat çekti. Max Meyer hakkında bilinmeyen o detay... Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Max Meyer'de bilinmeyen detay! Bugüne kadar hiç... (FB spor haberi)

1-) Kariyeri boyunca 337 karşılaşmaya çıkan Max Meyer, bu maçlarda 65 gol attı ve 53 gol pası verdi.

2-) Bundesliga'da 156 maçta 17 gol, 16 asist, Premier Lig'de ise 46 mübabakada 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Max Meyer'de bilinmeyen detay! Bugüne kadar hiç... (FB spor haberi)

3-) 25 yaşındaki futbolcu için bugüne kadar hiç bonservis ödemesi gerçekleştirilmedi.

4-) Meyer; Schalke 04, Crystal Palace ve Köln formalarını sırtına geçirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Max Meyer'de bilinmeyen detay! Bugüne kadar hiç... (FB spor haberi)

5-) Almanya A Milli Takımı ile 4 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol attı.

6-) Meyer, Almanya U15, U16, U17,U19 ve U21 Milli Takımları'nda görev yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Max Meyer'de bilinmeyen detay! Bugüne kadar hiç... (FB spor haberi)

7-) Başarılı oyuncu 2017 yılında Almanya U21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu oldu.

8-) Çok sayıda mevkide görev yapan isim on numara pozisyonunda 141, merkez orta sahada 41, sol kanatta 36, ön liberoda 19, sağ kanatta 16, forvet arkasında 9, santrfor pozisyonunda ise 3 maça çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Max Meyer'de bilinmeyen detay! Bugüne kadar hiç... (FB spor haberi)

9-) Son sakatlığını 2019-2020 sezonunda bileğinden geçiren futbolcu 1 maçta görev yapamadı.

10-) Penaltı noktasına çok sık gelmeyen oyuncu toplamda 6 penaltı atarken, 4'ünü ağlarla buluşturdu.

Sabah

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