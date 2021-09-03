Son dakika Fenerbahçe haberi: Max Meyer'de bilinmeyen detay! Bugüne kadar hiç... (FB spor haberi)

1-) Kariyeri boyunca 337 karşılaşmaya çıkan Max Meyer, bu maçlarda 65 gol attı ve 53 gol pası verdi.
2-) Bundesliga'da 156 maçta 17 gol, 16 asist, Premier Lig'de ise 46 mübabakada 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
1-) Kariyeri boyunca 337 karşılaşmaya çıkan Max Meyer, bu maçlarda 65 gol attı ve 53 gol pası verdi.
3-) 25 yaşındaki futbolcu için bugüne kadar hiç bonservis ödemesi gerçekleştirilmedi.
4-) Meyer; Schalke 04, Crystal Palace ve Köln formalarını sırtına geçirdi.
5-) Almanya A Milli Takımı ile 4 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol attı.
6-) Meyer, Almanya U15, U16, U17,U19 ve U21 Milli Takımları'nda görev yaptı.