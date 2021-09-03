Son dakika Fenerbahçe haberi: Max Meyer'de bilinmeyen detay! Bugüne kadar hiç... (FB spor haberi)

1-) Kariyeri boyunca 337 karşılaşmaya çıkan Max Meyer, bu maçlarda 65 gol attı ve 53 gol pası verdi.



2-) Bundesliga'da 156 maçta 17 gol, 16 asist, Premier Lig'de ise 46 mübabakada 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.