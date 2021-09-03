Son dakika Fenerbahçe haberleri | Rossi: Her görevi yaparım
Los Angeles'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Diego Rossi, Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Uruguaylı futbolcu, "Kanatlarda ve forvette oynayabiliyorum. Teknik direktörümüz Pereira ne görev verirse yaparım. Tek amacım Fenerbahçe'ye faydalı olabilmek" diye konuştu.
Los Angeles'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Diego Rossi, Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Uruguaylı futbolcu, "Kanatlarda ve forvette oynayabiliyorum. Teknik direktörümüz Pereira ne görev verirse yaparım. Tek amacım Fenerbahçe'ye faydalı olabilmek" diye konuştu.