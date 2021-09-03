Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kim’li Kore berabere
Min Jae Kim'in formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı, Asya Dünya Kupası Elemeleri'nde Irak ile golsüz berabere kaldı. 90 dakika forma giyen Kim, savunmada başarılı bir performans ortaya koydu. Güney Kore salı günü Lübnan ile oynayacak.
Min Jae Kim'in formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı, Asya Dünya Kupası Elemeleri'nde Irak ile golsüz berabere kaldı. 90 dakika forma giyen Kim, savunmada başarılı bir performans ortaya koydu. Güney Kore salı günü Lübnan ile oynayacak.