Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'e Adana Demirspor, Antalyaspor ve Altay galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmayı başarmıştı. Sarı-lacivertliler transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transfer çalışmalarına da hız verdi. Mergim Berisha'yı İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler forvet hattı için Dirock Origi için de harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 16:10
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

Yeni sezonda hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir yıl geçirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala sarı-lacivertliler kadrosuna forvet takviyesi yapmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe'de forvet transferi tam bir çıkmaza girdi. Sarı Lacviertliler, şu ana kadar forvete sadece Serdar Dursun'u transfer etti. Başkan Ali Koç, Serdar Dursun transferinin ardından forvete iki transfer daha yapabileceklerini açıklamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

PEREIRA'DAN FORVET AÇIKLAMASI

Teknik direktör Vitor Pereira da UEFA Avrupa Ligi play-off ilk tur maçı öncesi yaptığı basın toplantısında forvet transferi konusunda açıklamalarda bulunmuş ve "Transfer dönemi herkes için, tüm kulüpler için zordur. Kolay değil. Kulübümüz gerçekten çok çalışıyor. Bize dengeli ve yarışmacı bir takım kurmak için çok çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar." sözlerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

SAMATTA GÖNDERİLDİ

Samatta'nın bir türlü performansını yükseltememesi ve Valencia'nın şu anda forvette tek alternatif olarak kalması teknik direktör Vitor Pereira'nın elini kolunu bağlamış durumdaydı. Sarı-lacivertlilerde Samatta ile yollar ayrıldı ve forvete takviye yapıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

MERGIM BERISHA İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, Salzburg'un 23 yaşındaki Alman golcüsü Mergim Berisha'yı İstanbul'a getirdi. Forvet transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA'ya bildireceği Avrupa Ligi listesi öncesinde forvet transferinde sona geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

Sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki golcü imza için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe yöneticileri, Salzburg ile son pürüzleri gidermesinin ardından Berisha transferi resmen açıklanacak ve oyuncunun adı, UEFA Avrupa Ligi listesine yazılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

BOMBA İSİM ORIGI!

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Liverpool'dan Origi'yi transfer etmek için harekete geçti. Origi'nin 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

Fotomaç Genel Yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın haberine göre Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan yıldız futbolcu için Fenerbahçe girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

Dirock Origi geçen sene Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkmış ve takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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