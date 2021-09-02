Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

PEREIRA'DAN FORVET AÇIKLAMASI

Teknik direktör Vitor Pereira da UEFA Avrupa Ligi play-off ilk tur maçı öncesi yaptığı basın toplantısında forvet transferi konusunda açıklamalarda bulunmuş ve "Transfer dönemi herkes için, tüm kulüpler için zordur. Kolay değil. Kulübümüz gerçekten çok çalışıyor. Bize dengeli ve yarışmacı bir takım kurmak için çok çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar." sözlerini kullanmıştı.