Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Divock Origi bombası!

Yeni sezonda hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir yıl geçirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.
Yeni sezonda hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir yıl geçirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala sarı-lacivertliler kadrosuna forvet takviyesi yapmak için girişimlerini sıklaştırdı.
ALİ KOÇ DUYURMUŞTU
Fenerbahçe'de forvet transferi tam bir çıkmaza girdi. Sarı Lacviertliler, şu ana kadar forvete sadece Serdar Dursun'u transfer etti. Başkan Ali Koç, Serdar Dursun transferinin ardından forvete iki transfer daha yapabileceklerini açıklamıştı.
PEREIRA'DAN FORVET AÇIKLAMASI
Teknik direktör Vitor Pereira da UEFA Avrupa Ligi play-off ilk tur maçı öncesi yaptığı basın toplantısında forvet transferi konusunda açıklamalarda bulunmuş ve "Transfer dönemi herkes için, tüm kulüpler için zordur. Kolay değil. Kulübümüz gerçekten çok çalışıyor. Bize dengeli ve yarışmacı bir takım kurmak için çok çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar." sözlerini kullanmıştı.
SAMATTA GÖNDERİLDİ
Samatta'nın bir türlü performansını yükseltememesi ve Valencia'nın şu anda forvette tek alternatif olarak kalması teknik direktör Vitor Pereira'nın elini kolunu bağlamış durumdaydı. Sarı-lacivertlilerde Samatta ile yollar ayrıldı ve forvete takviye yapıldı.
MERGIM BERISHA İSTANBUL'DA
Fenerbahçe, Salzburg'un 23 yaşındaki Alman golcüsü Mergim Berisha'yı İstanbul'a getirdi. Forvet transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA'ya bildireceği Avrupa Ligi listesi öncesinde forvet transferinde sona geldi.
Sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki golcü imza için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe yöneticileri, Salzburg ile son pürüzleri gidermesinin ardından Berisha transferi resmen açıklanacak ve oyuncunun adı, UEFA Avrupa Ligi listesine yazılacak.
BOMBA İSİM ORIGI!
Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Liverpool'dan Origi'yi transfer etmek için harekete geçti. Origi'nin 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor.
Fotomaç Genel Yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın haberine göre Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan yıldız futbolcu için Fenerbahçe girişimlere başladı.
Dirock Origi geçen sene Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkmış ve takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.