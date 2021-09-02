Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: F.Bahçe'nin sağına Tangocu geliyor! Anlaşma...

Son dakika transfer haberi: F.Bahçe'nin sağına Tangocu geliyor! Anlaşma...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer döneminin bitmesine günler kala müthiş bir atağa kalkan Fenerbahçe, şimdi de sağ kanat için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Arjantin Ligi ekiplerinden Independiente forması giyen Fabricio Bustos için oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmek için yoğun mesai harcarken iki takım arasındaki farkın kapandığı ve küçük pürüzlerin halledilmesi halinde transferin gün içinde sonuçlanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 16:31
Son dakika transfer haberi: F.Bahçe'nin sağına Tangocu geliyor! Anlaşma...

Fenerbahçe, Arjantin Ligi ekiplerinden Independiente forması giyen Fabricio Bustos için oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: F.Bahçe'nin sağına Tangocu geliyor! Anlaşma...

Sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için yoğun mesai harcarken iki takımın arasındaki farkın kapandığı ve küçük pürüzlerin halledilmesi halinde transferin gün içinde sonuçlanacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: F.Bahçe'nin sağına Tangocu geliyor! Anlaşma...

Transferin son günlerdeki hareketli takımı Fenerbahçe'de çalışmalar son hızıyla sürüyor. Son olarak Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertli ekip, sağ bek konusunda da girişimlerini hızlandırmış durumda.

Son dakika transfer haberi: F.Bahçe'nin sağına Tangocu geliyor! Anlaşma...

Sağ bek bölgesi için düşünülen isimler arasında ilk sırada yer alan Fabricio Bustos için girişimlerini uzun süredir sürdüren sarı-lacivertli ekip, Independiente'ye son olarak 2.5 miyon Euro teklif etti. Oyuncu için ilk olarak 4 milyon Euro talep eden Independiente'nin ise yapılan pazarlıklar sonucunda 3 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: F.Bahçe'nin sağına Tangocu geliyor! Anlaşma...

25 yaşındaki oyuncunun Haziran 2022'de sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Independiente kulübünün transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında. Bustos, bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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