Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Mergim Berisha Fenerbahçe'de! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mergim Berisha İstanbul'a geldi

SON DAKİKA: Mergim Berisha Fenerbahçe'de! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mergim Berisha İstanbul'a geldi

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Salzburg forması giyen forvet oyuncusu Mergim Berisha ile el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirirken, oyuncunun şu anda kulüp binasında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 11:42 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 12:27
SON DAKİKA: Mergim Berisha Fenerbahçe'de! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mergim Berisha İstanbul'a geldi

Transfer döneminin son günlerinde adeta şaha kalkan Fenerbahçe, aradığı golcüyü sonunda buldu. Sarı-lacivertli kulüp, Salzburg forması giyen Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki Alman golcüyü İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

MERGIM BERISHA KİMDİR?

Mergim Berisha 11 Mayıs 1998'de Berchtesgaden'de dünyaya geldi. Berisha, altyapı kariyerinde FC Bischofswiesen ve Red Bull Salzburg'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine FC Liefering'de start veren Mergim Berisha, kariyerinde daha sonra Red Bull Salzburg, LASK Linz, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach'ta forma giydi.

Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Berisha geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 42 resmi maçta 22 gol, 14 asistlik performansıyla 36 gole direkt katkıda bulunmuştu.

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