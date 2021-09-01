Son dakika transfer haberleri | Serge Aurier Fenerbahçe'ye doğru!

Süper Lig'de yeni sezona Adana Demirspor, Antalyaspor ve Altay galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, kalesinde gol görmezken milli araya Trabzonspor ile birlikte zirvede girdi.

Transferde hareketli günler geçiren sarı lacivertlilerin bir golcü, orta saha, sağ ve sol bek alması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin önüne bu doğrultuda bir fırsat transferi çıktı.

Tottenham ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Serge Aurier, Kanarya'nın yeni sağ beki olabilir.

Belçika basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Fildişi Sahilli oyuncuyla görüşmelere başladı. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe bu transferde oldukça avantajlı konumda.

Daha önce Paris Saint Germain forması giyen ve 25 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tutan Aurier'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...