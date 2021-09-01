Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yeniden gündemde! Lazio...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yeniden gündemde! Lazio...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Son olarak kadrosuna Diego Rossi'yi katan Fenerbahçe'de, bir golcü transferi daha yapılması hedefleniyor. Bu bağlamda Fenerbahçe, gündemine eski yıldızı Vedat Muriqi'yi aldı. Aktarılan bilgilere göre Kanarya, Vedat Muriqi'yi, Lazio'nun o hamlesi sonrası transfer edebilir... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yeniden gündemde! Lazio... | FB haberleri

Listesindeki isimlerden Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanması, Daryl Dike'ın olumsuz yanıt vermesinin ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme yine aynı isim geldi: Vedat Muriqi

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yeniden gündemde! Lazio... | FB haberleri

17.5 milyon euro bedelle gittiği Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı yıldız ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Forvet transferi yapmayı hedefleyen İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden birine imza attırması halinde Muriqi'nin ayrılmasına izin verecekleri ileri sürüldü. Eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetimin tüm şartları zorladığı da kaydedildi. Avrupa'dan başka bir teklif almayan Kosovalı yıldızın da sarı-lacivertli formayı tekrar giymeye sıcak baktığı ve kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanabileceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yeniden gündemde! Lazio... | FB haberleri

Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 34 maçta bin 182 dakika süre alan Vedat Muriqi, 2 gol atmıştı. Yıldız futbolcu, bu sezon ise 2 maçta 17 dakika sahada kaldı, skora katkı yapamadı.

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