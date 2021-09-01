Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün katıldığı canlı yayında gündeme bomba gibi düşen sözler sarf etti. Transfer gündemine değinen Ali Koç; Halil Dervişoğlu, Diego Rossi, Sead Kolasinac, Diego Perotti, Hidemasa Morita, Dorukhan Toköz ve takımdan ayrılması planlanan futbolculara değindi.
"HALİL DERVİŞOĞLU 'BONSERVİSİMİ ALIRSANIZ GELİRİM' DEDİ"
Halil Dervişoğlu'nun 'Bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim' dediğini söyleyen başkan Koç, Sead Kolasinac ile ilgilenmediklerini, Perotti'nin sözleşmesinin ise feshedileceğini açıkladı. Ayrıca başkan Koç, Hidemasa Morita transferinden de vazgeçtiklerini dile getirdi.
Öte yandan başkan Ali Koç, takımdan ayrılmasını planladıkları futbolcularla ilgili konuşurken çarpıcı ifadeler kullandı. "Bir oyuncu için iyi bir bonservis aldık ama gitmem diye tutturdu. Biz sakin şekilde telkinlerde bulunduk, kalacağım dedi.