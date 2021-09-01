Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

Maaşının iki misli paralar talep etti. Şimdi geldiğimiz noktada bir yere gidecek herhalde. Bize sorun yaratana biz de sorun yaratırız" ifadelerini kullanan başkan Koç'un hangi futbolcuyu kastettiği merak ediliyordu. Akşam'ın haberine göre; söz konusu futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı.