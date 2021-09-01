Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Yeni sezpnda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir yandan da takımdan gönderilecek isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor. Kanarya'da bir futbolcunun ise takımdan gitmek istemediği ve sorun çıkardığı ortaya çıkmıştı. O ismin kim olduğu belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 11:36 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 11:47
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün katıldığı canlı yayında gündeme bomba gibi düşen sözler sarf etti. Transfer gündemine değinen Ali Koç; Halil Dervişoğlu, Diego Rossi, Sead Kolasinac, Diego Perotti, Hidemasa Morita, Dorukhan Toköz ve takımdan ayrılması planlanan futbolculara değindi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

"HALİL DERVİŞOĞLU 'BONSERVİSİMİ ALIRSANIZ GELİRİM' DEDİ"

Halil Dervişoğlu'nun 'Bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim' dediğini söyleyen başkan Koç, Sead Kolasinac ile ilgilenmediklerini, Perotti'nin sözleşmesinin ise feshedileceğini açıkladı. Ayrıca başkan Koç, Hidemasa Morita transferinden de vazgeçtiklerini dile getirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

Öte yandan başkan Ali Koç, takımdan ayrılmasını planladıkları futbolcularla ilgili konuşurken çarpıcı ifadeler kullandı. "Bir oyuncu için iyi bir bonservis aldık ama gitmem diye tutturdu. Biz sakin şekilde telkinlerde bulunduk, kalacağım dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

Maaşının iki misli paralar talep etti. Şimdi geldiğimiz noktada bir yere gidecek herhalde. Bize sorun yaratana biz de sorun yaratırız" ifadelerini kullanan başkan Koç'un hangi futbolcuyu kastettiği merak ediliyordu. Akşam'ın haberine göre; söz konusu futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

ALANYASPOR'A BONSERVİSİYLE TRANSFER OLUYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon planları arasında yer almayan Sinan Gümüş'ün Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Akdeniz ekibi, 27 yaşındaki Sinan Gümüş'ü bonservisiyle kadrosuna katacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

EMRE BELÖZOĞLU SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de gözden düşen Sinan Gümüş, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 20 maçta 3 gol attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz! "Gitmem" diyen futbolcu ortaya çıktı

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